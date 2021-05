Eit | innovazione nell’istruzione superiore | fino a 1 | 2 mln per 23 progetti pilota

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’Istituto europeo die tecnologia (EIT) ha lanciato la nuova l’iniziativa HEI: Innovation Capacity Building for Higher Education per promuovere l’. L’iniziativa è guidata da EIT RawMaterials con l’obiettivo di sbloccare il pieno potenziale innovativo e imprenditoriale degli istituti d’istruzione, integrandoli nel più grande ecosistema d’europeo. Ciò contribuirà anche alla crescita sostenibile e all’occupazione in tutta Europa. L’iniziativa ha lanciato il primo bandoche invita gli istituti europei di istruzione, con sede nell’UE o in un paese associato a Horizon Europe, a progettare piani d’azione a livello istituzionale che migliorino la loro capacità ...