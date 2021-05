Dl sostegni | governo pone fiducia maxi-emendamento M5s | Via superbonus aziende | valutiamo fiducia

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il decreto passerà poi, in seconda lettura, alla Camera. “Abbiamo aumentato le risorse disponibili con un accordo tra le forze parlamentari. Il Dlè un provvedimento concreto per aiutare commercianti ad affrontare la ripresa economica” evidenzia il ministro dei Rapporti con il Parlamento, D'Incà

Il Sole 24 ORE

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha comunicato all'Aula del Senato che ilintende porre la fiducia sul Dlche è all'esame di Palazzo Madama. D'Incà ha anche annunciato la presentazione, già ventilata da ieri, di un maxi - emendamento che recepisce le ......di un maxi - emendamento che recepisce le modifiche proposte dalle commissioni Bilancio e Finanze ed e' interamente sostitutivo del Dl. D'Inca' ha detto che su questo testo il...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - E' improponibile la modifica approvata dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al Dl sostegni e recepita nel maxi-emendamento del Governo per ...La logica dei bonus lavoratori spettacolo sarà superata da un intervento normativo strutturale, che intende disegnare un nuovo welfare per il settore.