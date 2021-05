Così Draghi striglia il ministero dell'Ambiente: "Così rallentate tutto" (Di giovedì 6 maggio 2021) Mite, fin troppo Mite. Quasi tutti, pure tra quelli più indispettiti, concordano su un punto: la colpa non è sua, che anzi lui, Roberto Cingolani, fin troppa buona volontà ci mette. “Ma con quei mandarini dell’immobilismo, bisognerebbe usare il machete, e lui invece ci va col cacciavite”, dicono i colleghi di governo. Che certo lo avevano avvertito: “Guarda che il ministero dell’Ambiente è irriformabile”, ma magari speravano nel suo entusiasmo, nella sua autorevolezza. Sta di fatto che, quando sul tavolo del presidente del Consiglio sono iniziate ad arrivare le proposte del Mite per il dl “Semplificazioni” in gestazione, tra i tecnici di Palazzo Chigi è sorto qualche mugugno: “Bisognerà migliorarle, Così non si semplifica granché”, si sono detti, sotto il coordinamento del sempre ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 maggio 2021) Mite, fin troppo Mite. Quasi tutti, pure tra quelli più indispettiti, concordano su un punto: la colpa non è sua, che anzi lui, Roberto Cingolani, fin troppa buona volontà ci mette. “Ma con quei mandarini’immobilismo, bisognerebbe usare il machete, e lui invece ci va col cacciavite”, dicono i colleghi di governo. Che certo lo avevano avvertito: “Guarda che ilè irriformabile”, ma magari speravano nel suo entusiasmo, nella sua autorevolezza. Sta di fatto che, quando sul tavolo del presidente del Consiglio sono iniziate ad arrivare le proposte del Mite per il dl “Semplificazioni” in gestazione, tra i tecnici di Palazzo Chigi è sorto qualche mugugno: “Bisognerà migliorarle,non si semplifica granché”, si sono detti, sotto il coordinamento del sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Così Draghi In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Maggio: I 500 mila vaccini son durati 2 giorni. Propaganda - Exploit il 29 e 30, poi di nuovo sotto ... ...] di Valeria Pacelli Tempio Pausania La compagna di banco di S.: "Così mi raccontò quella notte" ...reato" di Riccardo Antoniucci Politica L'intervista - Vittoria Baldino ( 5S ) "Ci rivolgiamo a Draghi: ...

M5S, il modello della democrazia digitale è già fallito ... e ancora di più nel giudizio sul governo Draghi, vissuto da Conte e da molti dei suoi come un'... Il sospetto è che sarebbe così radicale da spaventare per primi quanti sono chiamati a compierla.

