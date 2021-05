Confagricoltura assieme ad Amazon per accelerare digitalizzazione agribusiness

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Affermare Agricoltura 4.0 ed offrire un’opportunità di crescita alle migliaia di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari italiane, grazie all’uso delle tecnologie digitali. E’ questo l’obiettivo dell’accordo siglato dacon, che sancisce l’ingresso dell’organizzazione datoriale all’interno del programma “Accelera con”. Si tratta di un percorso di formazione gratuito dedicato ad oltre 10mila PMI italiane, realizzato in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, CONFAPI – Confederazione italiana della piccola e media industria privata, e Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano. L’agroalimentare italiano ha raggiunto nel 2020 un valore di 540 milioni ...