Calciomercato Milan | obiettivo in salita | Mourinho pronto a ‘soffiarlo’

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il ritorno in Italia dipotrebbe far saltare i piani di mercato anche del: il portoghese piomba sull’rossonero Volata finale in Serie A che si infiamma. In… L'articoloinè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : #Sarri spiazzato da #Mou alla Roma. Spunta l’idea Milan - Gazzetta_it : #Milan, assalto a De Paul in cambio di Hauge: l'Udinese riflette - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Scamacca cambia agente: ha scelto la World Soccer Agency di Lucci - PianetaMilan : L'agente di #Jorginho non chiude al #Milan, anzi ???? Queste le dichiarazioni ??? - infoitsport : Calciomercato Milan – Il Manchester United piomba su Bennacer | News -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

? Se va via dal Chelsea, con 50 milioni di euro e un contratto simile al suo attuale, ci si può pensare'.La domanda che ci poniamo è un'altra: come mai cinque società, Juve , Inter ,, Barcellona e Real Madrid , non si sono ancora arrese alla sconfitta? Se vanno avanti in questa battaglia ormai ...I giocatori più in forma vanno schierati ancora. È quasi una regola al fantacalcio, vale per tutti i ruoli. Se un giocatore ha preso un voto positivo all’ultima può avere la possibilità di confermarsi ...Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato di un'eventuale tentativo del Milan per riportare in Italia il suo assistito. Ecco la risposta ...