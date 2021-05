Bundesliga | Piatek guida l’Hertha verso la salvezza Friburgo battuto 3-0

(Di giovedì 6 maggio 2021) Successo fondamentale in chiaveperBerlino, che nel recupero del 30° turno ha superato ilper 3-0 all’Olympiastadion. Per i padroni di casa a segnoe Pekarik nei primi 22? e Radonijc mette il punto esclamativo con un gran gol nella ripresa. Hertha che con questo successo lascia la zona retrocessione, balzando al 14° posto a quota 30 punti, appaiando il Werder Brema. Ilresta a 41 punti. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Piatek

Il match si sblocca al 13' grazie al settimo gol stagionale indell'ex Milan, bravo a farsi trovare pronto su una respinta corta di Muller. Dieci minuti dopo l'Hertha trova il ...... 1 - 1, il match tra Mainz ed Hertha Berlino valido per la 29esima giornata di. Si ... Nel finale entra anche l'ex Milan, sfiorando il gol all'83' con un colpo di testa che termina di ...L'Hertha Berlino batte 3-0 il Friburgo nel recupero della Bundesliga e torna a sperare nella salvezza dopo un difficile girone di ritorno.Vittoria importante in chiave salvezza per l'undici di Dardai. L'ex Milan apre le marcature, Pekarik e Radonjic chiudono il match ...