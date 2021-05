Boxe, chi è Billy Joe Saunders: l’imbattuto britannico che sogna lo sgambetto a Canelo Alvarez (Di giovedì 6 maggio 2021) Tra Canelo Alvarez e la vittoria numero 56 da professionista, che varrebbe tre cinture mondiali su quattro dei pesi supermedi (WBC, WBA, WBO), un uomo si frappone. E non è un pugile di poca notorietà, ma uno dei più importanti di questi anni nella categoria di peso: il britannico Billy Joe Saunders, che ha all’attivo trenta combattimenti vinti su altrettante comparse sul ring. Nato il 30 agosto 1989 a Welvyn Garden City, esempio di città giardino che si trova a circa 30 km da King’s Cross, a Londra, Saunders è un personaggio cresciuto sotto una stella un po’ particolare, quella Romanichal, un sottogruppo rom piuttosto diffuso nel Regno Unito. Ed è proprio lui il primo uomo appartenente a questa comunità ad essersi qualificato per le Olimpiadi, nel caso quelle di Pechino 2008: a nemmeno ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Trae la vittoria numero 56 da professionista, che varrebbe tre cinture mondiali su quattro dei pesi supermedi (WBC, WBA, WBO), un uomo si frappone. E non è un pugile di poca notorietà, ma uno dei più importanti di questi anni nella categoria di peso: ilJoe, che ha all’attivo trenta combattimenti vinti su altrettante comparse sul ring. Nato il 30 agosto 1989 a Welvyn Garden City, esempio di città giardino che si trova a circa 30 km da King’s Cross, a Londra,è un personaggio cresciuto sotto una stella un po’ particolare, quella Romanichal, un sottogruppo rom piuttosto diffuso nel Regno Unito. Ed è proprio lui il primo uomo appartenente a questa comunità ad essersi qualificato per le Olimpiadi, nel caso quelle di Pechino 2008: a nemmeno ...

