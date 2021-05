Bergamotta è solo in questa stretta fascia di terra nel cuore della Magna Grecia | infatti

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021) Fruttosalute e principe degli agrumi, il Bergamotto cresce e fruttifica lungo la Costa dei Gelsomini, in provincia di Reggio Calabria. La sua coltivazione è alquanto circoscritta azona: che si creano le condizioni ideali per la produzione di questo frutto. Una curiosità: se si pianta un seme di Bergamotto, a nascere non sarà un albero dello stesso frutto, ma uno di arancio amaro. Il Bergamotto così come lo conosciamo nasce da un innesto, che ha lontana origine da una qualche mutazione naturale dell'arancio amaro. SCHEDA TECNICA Nome scientifico: Citrus bergamiaColore: verdognolo tendente al gialloForma: schiacciato ai poli, meno rotondo del pompelmoGusto: agrumato, con note acidule e amarognoleSegni particolari: principe degli agrumi, dalle proprietà antibatteriche, antistress antinfiammatorie e anticolesterolo.