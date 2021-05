01 Distribution sul listino 2021 | “Freaks Out di Mainetti perfetto per il concorso di un festival importante”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Intervista a Luigi Lonigro, direttore di 01e presidente dei distributori Anica, che promette unspettacolare, guidato daOut e Diabolik, che diventa una trilogia. Quest'anno le Giornate Professionali di cinema, evento che in tempi non di pandemia si svolgeva due volte l'anno, a dicembre a Sorrento e a luglio a Riccione, si sono svolte online. Durante questi incontri le distribuzioni presentano i listini dei sei mesi cinematografici successivi a stampa e soprattutto esercenti. Dopo un anno in cui le sale sono state chiuse la maggior parte del tempo e lo streaming è diventato sempre più presente nella quotidianità di tutti, non è facile tornare a parlare di calendari, eventi e sale cinematografiche. Eppure le distribuzioni sono fiduciose. Sicuramente lo è Luigi Lonigro, direttore di …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? 01 Distribution sul listino 2021: “Freaks Out di Mainetti perfetto per il concorso di un festival importan… -

Ultime Notizie dalla rete : Distribution sul

Movieplayer.it

... infatti, si possono utilizzare dispositivi intelligenti, come le PDU (PowerUnit), ... "mercato ci differenziamo anche per l'attenzione che rivolgiamo alla sicurezza informatica: ...Il film è stato distribuito in Italia da 01. Mother's day quando va in onda Mother's day trama Mother's day trailer Mother's day cast Mother's day il DVD del film Mother's day va in ...Intervista a Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution e presidente dei distributori Anica, che promette un listino 2021 spettacolare, guidato da Freaks Out e Diabolik, che diventa una trilogia. Que ...Con la riaperture al pubblico delle sale cinematografiche, le case di distribuzione Vision Distribution e Wildside hanno deciso di puntare forte sull'ultimo film realizzato da Woody Allen. Dal 6 maggi ...