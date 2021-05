Wanda Nara, allenamento esplosivo: il web impazzisce – VIDEO (Di mercoledì 5 maggio 2021) Wanda Nara ha catalizzato l’attenzione su di se nelle ultime ore. Tutto merito di alcuni suoi scatti pubblicati sulla sua seguitissima pagina Instagram, 7.7 milioni di follower, che hanno fatto drizzare le antenne soprattutto ai maschietti. Wanda Nara, allenamento esplosivo (Instagram)La moglie dell’attaccante del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, ha un fisico bombastico che la stessa sfoggia con grazia ogni quando può, senza dover nascondere per forza le sue generose forme. E così è accaduto appunto nelle scorse ore, quando la showgirl e imprenditrice argentina si è mostrata durante un workout, un allenamento casalingo, coperta da un top che non è ovviamente riuscito a contenere il tutto. La moglie dell’ex capitano dell’Inter si allena mentre si riprende con lo ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021)ha catalizzato l’attenzione su di se nelle ultime ore. Tutto merito di alcuni suoi scatti pubblicati sulla sua seguitissima pagina Instagram, 7.7 milioni di follower, che hanno fatto drizzare le antenne soprattutto ai maschietti.(Instagram)La moglie dell’attaccante del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, ha un fisico bombastico che la stessa sfoggia con grazia ogni quando può, senza dover nascondere per forza le sue generose forme. E così è accaduto appunto nelle scorse ore, quando la showgirl e imprenditrice argentina si è mostrata durante un workout, uncasalingo, coperta da un top che non è ovviamente riuscito a contenere il tutto. La moglie dell’ex capitano dell’Inter si allena mentre si riprende con lo ...

IMperialinter : preferisco l'inno di Wanda Nara e non scherzo - cornelis_man : @GoalItalia Wanda Nara ha recentemente dichiarato che trombano 12 volte al giorno....vorrei vedere voi ... - 24Trends_Italia : 1. Green pass - 20mille+ 2. Daniele De Rossi - 10mille+ 3. Manchester United - 10mille+ 4. Ei fu - 5mille+ 5. Guido… - zazoomblog : Il reggiseno sportivo come quello di Wanda Nara e altri modelli: come scegliere quello giusto - #reggiseno… - discoradioIT : L'allenamento di #wandanara che fa impazzire il web. -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Ilary Blasi all'Isola con lo stivale - calza da 3mila euro Luxury, ma più discreto dello stivale esagerato con cui Wanda Nara aveva lasciato di stucco il pubblico del GF Vip . Il bacio a Jeda Il siparietto più simpatico è stato quello del bacio a Jeda . Ad ...

Elettra Lamborghini sfodera il topless e il marito impazzisce sui social Serata tra donne, Elettra Lamborghini e Wanda Nara tra balli e bimbi... Metti una sera a casa con la 'Musica (e il resto scompare)' tra donne a cantare e ballare scatenate. Se le protagoniste poi ...

Wanda Nara e il sesso con Icardi: "Lo fate 12 volte al giorno?" Corriere dello Sport.it Icardi fantasma in Champions: deriso dagli interisti, gli juventini non lo vogliono 8 Quando il gioco si fa duro… Il grande flop di Mauro Icardi, il peggiore in campo. Schierato titolare da Pochettino nella semifinale di ritorno in Champions League sul campo del Manchester City, ieri ...

Wanda Nara e il booty workout che fa impazzire il web! Wanda Nara non resiste alla tentazione e, ancora una volta, condivide scatti hot che mettono in bella mostra le sue curve ardite. Non importa dove, non importa quando: la moglie del calciatore Mauro I ...

Luxury, ma più discreto dello stivale esagerato con cuiaveva lasciato di stucco il pubblico del GF Vip . Il bacio a Jeda Il siparietto più simpatico è stato quello del bacio a Jeda . Ad ...Serata tra donne, Elettra Lamborghini etra balli e bimbi... Metti una sera a casa con la 'Musica (e il resto scompare)' tra donne a cantare e ballare scatenate. Se le protagoniste poi ...8 Quando il gioco si fa duro… Il grande flop di Mauro Icardi, il peggiore in campo. Schierato titolare da Pochettino nella semifinale di ritorno in Champions League sul campo del Manchester City, ieri ...Wanda Nara non resiste alla tentazione e, ancora una volta, condivide scatti hot che mettono in bella mostra le sue curve ardite. Non importa dove, non importa quando: la moglie del calciatore Mauro I ...