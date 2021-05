Uomini e donne anticipazioni: LUCA ed ELISABETTA, fine della storia (Di mercoledì 5 maggio 2021) LUCA ed ELISABETTA sono tra i protagonisti più chiacchierati di questa edizione di Uomini e donne. La donna, dopo un lungo tira e molla, annuncerà la fine della propria storia con il Cenerelli, con il quale le cose non sono riuscite a decollare. Leggi anche: Uomini e donne oggi, 4 maggio: Giacomo indeciso, Martina o Carolina? Nessuna sorpresa da parte di Tina e Gianni, che mai avevano scommesso sul successo della relazione intercorsa tra i due. La Cipollari aveva infatti pronosticato, come successo già con Biagio e Sara, che il cavaliere l’avrebbe presto lasciata. La De Filippi farà notare che a troncare la relazione non è stato LUCA bensì ELISABETTA, nonostante gli opinionisti ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 5 maggio 2021)edsono tra i protagonisti più chiacchierati di questa edizione di. La donna, dopo un lungo tira e molla, annuncerà lapropriacon il Cenerelli, con il quale le cose non sono riuscite a decollare. Leggi anche:oggi, 4 maggio: Giacomo indeciso, Martina o Carolina? Nessuna sorpresa da parte di Tina e Gianni, che mai avevano scommesso sul successorelazione intercorsa tra i due. La Cipollari aveva infatti pronosticato, come successo già con Biagio e Sara, che il cavaliere l’avrebbe presto lasciata. La De Filippi farà notare che a troncare la relazione non è statobensì, nonostante gli opinionisti ...

