Un parto più unico che raro: aspettava sette gemelli ma alla fine ne nascono nove

Le era stato detto che aspettava 7 bambini, come si poteva vedere dalle ecografie. Invece, al termine di una gestazione complessa, a sorpresa, una 25enne maliana ha dato alla luce 9 neonati, 5 femmine ...

Ultime Notizie dalla rete : parto più Un parto più unico che raro: aspettava sette gemelli ma alla fine ne nascono nove Ad annunciare il lieto evento, un parto plurigemellare più unico che raro, è stato la ministra maliana della Sanità, Fanta Siby, ringraziando 'i team medici del Mali e del Marocco, la cui ...

Riapre la Galleria dell'Accademia di Firenze ... inoltre la meraviglia del cosìdetto Cassone Adimari dello Scheggia, fratello del ben più celebre Masaccio, specialista nella decorazione di arredi domestici e di deschi da parto; Sandro Botticelli, ...

