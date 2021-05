Ultimatum a Fedez dopo il Primo Maggio | “Mai in più in Rai finché non si scusa”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 maggio 2021)la vicenda delche ha visto riflettori puntati, su, rapper e marito della famosissima fashion blogger Chiara Ferragni, la Rai sta decidendo se portare in causa o meno la vicenda intanto manda l’al cantante, secondo quando riporta il “Il Messaggero“. “ammetta di aver sbagliato o mai più in Rai“, sarebbe questa la decisone presail cantante non si. Le linee della Rai e le parole del direttore Franco di Marela bufera delDurante il concerto del, il cantante, durante la messa in onda, ha dichiarato che prima di poter esporre il suo pensiero doveva essere ...