Tra giustizia e colpi bassi Draghi non tiene più la maggioranza. Letta è stufo di Salvini e chiede di fermarlo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Che la larghissima maggioranza che sostiene l'esecutivo guidato da Mario Draghi, sia trasversale e sicuramente "eterogenea" al suo interno è un dato di fatto e che far convivere visioni opposte come quelle della Lega da una parte e quelle del Pd o LeU dall'altra sia difficile, pure. Tra giustizia e colpi bassi Draghi non tiene più la maggioranza Non si tratta solo di sensibilità differenti – vedi l'accesa discussione sul Ddl Zan o sul coprifuoco – ma anche di 'metodo'. Così lo ha definito Il segretario del Pd, Enrico Letta, che nell'incontro di ieri con il premier ha manifestato ancora una volta tutta la sua "insoddisfazione verso il metodo Salvini". In sostanza ciò che viene contestata è la strategia ...

