Supervivientes | Valeria Marini è tutta un fuego

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Gianmarco Onestini eUn qualunque concorrente dell‘Isola dei Famosi vi dirà che non ha mai avuto pensieri impuri in quel di Cayo Cochinos; quando si è naufraghi l’unico “pensiero stupendo” è quello relativo al cibo. Non è così per. La superviviente bramerà sicuramente cotolette e cannelloni ma non solo. “La mia libido è alta” ha confessato ai compagni diche, meravigliati dalle sue affermazioni, l’hanno prontamente ribattezzata “Leonessa“. Il calo del desiderio ha coinvolto anche Gianmarco Onestini (“penso solo a mangiare“) che sembra essere l’oggetto delle sensuali attenzioni di. Quest’ultima lo accarezza proprio mentre ribadiva il suo appetito erotico, aggiungendo che le “piace moltissimo“, ...

zazoomblog : Supervivientes Valeria Marini scoop economico sulla partecipazione: cifre da capogiro - #Supervivientes #Valeria… - BITCHYFit : Valeria Marini: il cachet stellare che ha preso a Supervivientes - michelestagnaro : non tutta Spagna che ama queen Valeria ?????????? - _Facezia_ : Gaffe imbarazzante di #Valeria #Marini a Supervivientes: 'La mia pipì è di gocce di Chanel' Fossi l'azienda… - Pamelitanaa : #isola flop cosmico.. il pubblico vuole vedere personaggi veramente forti e famosi.. in Spagna #supervivientes sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Supervivientes Valeria

Marini: le frecciatine dell'ex fidanzato Prima di approdare aMarini ha avuto una lunga ed importante storia con Gianluigi Martino . Non è chiaro perché i due abbiano ...L'unica cosa certa è chesi sta mettendo molto in gioco a: oltre alle liti con i suoi compagni di squadra, la diretta interessata è finita al centro del gossip per un presunto ...Secondo il settimanale di Alfonso Signorini Valeria Marini avrebbe incassato una cifra a 6 zeri come compenso per la sua partecipazione a Supervivientes. Sarà vero? Sulla questione al momento non vi s ...Sembra che la concorrente di "Supervivientes" abbia incassato un compenso monstre per vivere come un naufrago In Italia c'è "L'isola dei famosi", in Spagna "Supervivientes", ma la sostanza non cambia: ...