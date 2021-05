Sassari, bimbo di 18 mesi cade in pozza d'acqua: muore in ospedale (Di mercoledì 5 maggio 2021) commenta Tragedia in una villetta nelle campagne di Taniga, fra Sassari e Sorso: un bimbo di 18 mesi è morto dopo essere finito in una pozza d'acqua che si era formata nei pressi dell'abitazione. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 maggio 2021) commenta Tragedia in una villetta nelle campagne di Taniga, frae Sorso: undi 18è morto dopo essere finito in unad'che si era formata nei pressi dell'abitazione. L'...

