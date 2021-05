gilnar76 : Zauli a Vinovo: il siparietto ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Zauli a Vinovo: il siparietto post Juve Empoli Primavera - - sportli26181512 : Primavera Juve-Empoli 1-1: Baldanzi e Barrenechea: Subito avanti i toscani, poi il pari bianconero nel recupero del… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Ancora un grande Empoli: la Primavera pareggia con la Juve #empolifc - chicco288 : RT @ilbianconerocom: Primavera, #Juve-Empoli 1-1 le PAGELLE: Riccio e de Winter alzano il muro, Mulazzi vola in fascia #JuveEmpoli https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Juve

Juventus News 24

TORINO - Termina 1 - 1 il recupero della 17ª giornata del campionato1 traed Empoli . Un punto a testa che porta i bianconeri a quota 37, a +6 sui ......belli che ho segnato sono quello a giro col Genoa quest'estate e quello su punizione con la, ... Non tutti credono nei giovani ed essere buttato nella mischia dallaalla Serie B non è da ...TORINO - Juve ed Empoli impattano 1-1 nel recupero della 17ª giornata del campionato Primavera 1 . Un punto a testa che porta i bianconeri a quota 37, a +6 sui toscani. Partenza col botto per l'Empoli ...TORINO - Termina 1-1 il recupero della 17ª giornata del campionato Primavera 1 tra Juve ed Empoli. Un punto a testa che porta i bianconeri a quota 37, a +6 sui toscani. Partenza col botto per l'Empoli ...