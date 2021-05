Omicidio Cerciello, attesa la sentenza. Corte di assise in camera in consiglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ucciso con undici coltellate in appena trenta secondi, il suo collega Andrea Varriale lievemente ferito e due giovani californiani, in vacanza a Roma, che rischiano di pagare a carissimo prezzo (con una condanna al carcere a vita) una serata che doveva essere solo di sballo a base di alcol e cocaina. Ancora qualche ora di attesa e, dopo una cinquantina di udienze celebrate tra l'aula Occorsio e l'aula bunker di Rebibbia, si conoscerà la decisione della prima Corte d'assise su Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth, gli autori dell'agguato compiuto in una via del quartiere Prati il 26 luglio del 2019. Una vicenda giunta a dibattimento in tempi record, appena sette mesi dai fatti, anche se alla procura e ai carabinieri bastano appena 12 ore per ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Il vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega ucciso con undici coltellate in appena trenta secondi, il suo collega Andrea Varriale lievemente ferito e due giovani californiani, in vacanza a Roma, che rischiano di pagare a carissimo prezzo (con una condanna al carcere a vita) una serata che doveva essere solo di sballo a base di alcol e cocaina. Ancora qualche ora die, dopo una cinquantina di udienze celebrate tra l'aula Occorsio e l'aula bunker di Rebibbia, si conoscerà la decisione della primad'su Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth, gli autori dell'agguato compiuto in una via del quartiere Prati il 26 luglio del 2019. Una vicenda giunta a dibattimento in tempi record, appena sette mesi dai fatti, anche se alla procura e ai carabinieri bastano appena 12 ore per ...

