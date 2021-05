Masters1000 Madrid: Jannik Sinner tra tosse e nervosismo. Azzurro non al top contro Popyrin (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una sconfitta che fa male. Jannik Sinner esce di scena nel secondo turno del Masters1000 di Madrid. Un ko inatteso contro un avversario ritenuto sulla carta abbordabile, ovvero l’australiano Alexei Popyrin (n.76 del ranking). Sarà dunque quest’ultimo ad affrontare Rafael Nadal negli ottavi di finale e per Sinner è l’ottava sconfitta stagionale. Di fatto, nel match, l’aussie ha espresso un tennis estremamente efficace, mentre Jannik si è perso dalla fine del primo set in avanti. Un calo improvviso dettato da un stato di grande frustrazione nel quale ha gestito in malo modo il primo parziale, essendosi trovato in due circostanze avanti nello score. In grande crisi con se stesso, l’azzurrino ha poi subito l’iniziativa del rivale che, in fiducia, ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una sconfitta che fa male.esce di scena nel secondo turno deldi. Un ko inattesoun avversario ritenuto sulla carta abbordabile, ovvero l’australiano Alexei(n.76 del ranking). Sarà dunque quest’ultimo ad affrontare Rafael Nadal negli ottavi di finale e perè l’ottava sconfitta stagionale. Di fatto, nel match, l’aussie ha espresso un tennis estremamente efficace, mentresi è perso dalla fine del primo set in avanti. Un calo improvviso dettato da un stato di grande frustrazione nel quale ha gestito in malo modo il primo parziale, essendosi trovato in due circostanze avanti nello score. In grande crisi con se stesso, l’azzurrino ha poi subito l’iniziativa del rivale che, in fiducia, ha ...

