Lambert | tempi bui con Balotelli al Liverpool | “Non volevo stare in squadra con lui”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il rendimento altalenante di Marionon solo ha inficiato la sua carriera, ma anche la carriera di altri giocatori. Rickieè un esempio, anche se ha trascorso solo una stagione in compagnia di Super Mario: quella 2014/2015 in maglia. Ma qualcosa andò per il verso sbagliato: “Ero a Southampton e il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto ‘sei seduto?’ Ero a letto, quindi mi sono seduto e lui mi ha detto: ‘Ilti aspetta’. La mia reazione è sta: ‘ma vaffanculo!’. Ma lui mi ha detto che era una cosa seria che mi dava la sua parola”, ha raccontatoa Straight From the Off podcast facendo riferimento al momento della chiamata dei Reds. “Non potevo dirlo a nessuno, neppure ai miei amici che infatti non mi hanno ancora perdonato. Era uno sogno non potevo crederci”, ...