Il principe non è azzurro, è molesto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Credevo, fino a pochi giorni fa, che l’unica cosa che avessi travisato del cartone della Walt Disney in tutti questi anni fosse la formula della regina davanti allo specchio. Mai avrei pensato al principe molesto. Dunque, spero di non causare turbe a nessuno rivelando che le parole corrette sono: “Specchio, SERVO delle mie brame…” e non l’insensata anafora che io e la maggior parte delle bambine e dei bambini abbiamo ripetuto per tutta la vita “SPECCHIO, SPECCHIO DELLE MIE BRAME…”. Scusate, per chi lo scopre adesso so che è un duro colpo ma non è tutto. Perché ora è anche venuto fuori che il principe, figura che se non fosse per il finale avrebbe meno spessore del neo sul naso della megera, sarebbe anche molesto. Quel giovane uomo, con la verve e il temperamento di Mammolo, fa solo un gesto che conta davvero: ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 5 maggio 2021) Credevo, fino a pochi giorni fa, che l’unica cosa che avessi travisato del cartone della Walt Disney in tutti questi anni fosse la formula della regina davanti allo specchio. Mai avrei pensato al. Dunque, spero di non causare turbe a nessuno rivelando che le parole corrette sono: “Specchio, SERVO delle mie brame…” e non l’insensata anafora che io e la maggior parte delle bambine e dei bambini abbiamo ripetuto per tutta la vita “SPECCHIO, SPECCHIO DELLE MIE BRAME…”. Scusate, per chi lo scopre adesso so che è un duro colpo ma non è tutto. Perché ora è anche venuto fuori che il, figura che se non fosse per il finale avrebbe meno spessore del neo sul naso della megera, sarebbe anche. Quel giovane uomo, con la verve e il temperamento di Mammolo, fa solo un gesto che conta davvero: ...

ferrazza : Ovviamente sul 'bacio non consensuale' del Principe a Biancaneve non c'è alcun caso. Solo un commento di un giornal… - SirDistruggere : E l’ispettorato del lavoro è mai andato alla miniera dei nani? E la strega che avvelena la gente non la denunciamo?… - HuffPostItalia : Il bacio non consensuale del Principe a Biancaneve diventa un caso - milkoffy : RT @sonoallergico: #Biancaneve adesso non va bene perché il bacio del principe non era consensuale. In arrivo il nuovo finale in cui i 7 na… - sabrigaliano : RT @paradisoa1: ' Il bacio tra Biancaneve e il Principe non è consensuale '. Alzi la mano chi non ne può più dei fanatici del politically c… -