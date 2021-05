Ikimi | l’hub che ti prepara alle professioni più richieste

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Esperti in digital marketing,sti dell’assistenza e della sicurezza informatica, specialisti dell’e-commerce, esperti di marketing online e di contenuti digitali. Secondo LinkedIn, queste sono alcune delle figure lavorative più, oggi, in Italia, in base ai dati del report Jobs on the Rise: i principali lavori del presente e del futuro sono quelli che applicano le nuove tecnologie ai bisogni della società e agli obiettivi di sostenibilità. L’integrazione delle competenze digitali nelleè già fondamentale, ma lo sarà ancora di più domani. Ed è per rispondere a questa nuova domanda, che è soprattutto quella di competenze scientifiche e tecniche medio – alte, che Stefano Paschina, trent'anni di esperienza nel settore della formazione, ha fondato(Innovative Knowledge Institute ...