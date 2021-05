Goodwood 2021 | Ricciardo e Norris guideranno le McLaren Formula 1 di Senna

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un fine settimana nel segno della velocità alla corte del Duca di Richmond, in Inghilterra. Dall'8 all'11 luglio andrà in scena il tradizionale Festival della Velocità, a, evento che mescola ...

Dall'8 all'11 luglio andrà in scena il tradizionale Festival della Velocità, a, evento che ... Il FoS, annullato nel 2020 causa pandemia, tornerà sotto i riflettori nell'estatecon i primi ...Tornano il fascino e le emozioni dei grandi eventi nella tenuta britannica del duca di Richmond, il Festival of Speed dall'8 all'11 luglioe ilRevival dal 17 al 19 settembre. E in entrambe le occasioni gli organizzatori celebreranno Stirling Moss - scomparso nella primavera da 2020 - che, per aver vinto la sua prima gara ...Tornano il fascino e le emozioni dei grandi eventi nella tenuta britannica del duca di Richmond, il Festival of Speed dall'8 all'11 luglio 2021 e il Goodwood Revival dal 17 al 19 settembre. (ANSA) ...Gli organizzatori del Goodwood Festival of Speed 2021 hanno annunciato la partecipazione di cinque team di Formula 1 fra cui la Scuderia Ferrari.