Gli Internazionali d'Italia tornano a essere trasmessi in chiaro

Da sabato 8 a domenica 16 maggio si svolgeranno gli Internazionali BNL d'Italia, il torneo di tennis più importante che si disputa nel nostro Paese. E quest'anno, a distanza di tempo dall'ultima volta, gli Internazionali di tennis a Roma torneranno a essere trasmessi in diretta televisiva in chiaro. L'annuncio è arrivato nel corso del pomeriggio di ieri, cogliendo di sorpresa gli appassionati.

Dove vedere gli Internazionali tennis Roma 2021 in tv in chiaro

Gli Internazionali d'Italia 2021 saranno trasmessi in esclusiva in diretta tv e in chiaro su Italia 1 e sul 20. Diretta streaming su Mediaset Play Infinity. È prevista una gara del torneo al giorno, la migliore tra quelle proposte ...

Gli Internazionali d'Italia avranno il pubblico sugli spalti a partire dagli ottavi

Internazioni di tennis 2021: si gioca con il pubblico dagli ottavi La primavera della sport comincia a Roma. Il copyright è della sottosegretaria Valentina Vezzali che, intervenuta alla presentazione nella pancia dello Stadio Olimpico poco dopo aver ...

