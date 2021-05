Gara 5 playoff | Milano accede alle Final Four

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo 29 anni l’Olimpiadi EuroLega battendo nellail Bayern Monaco per 92-89. Dopo aver dominato per i primi tre quarti, i meneghini hanno sofferto più del dovuto nell’ultima frazione ma alla fine sono stati loro a trionfare staccando il pass per l’eventoe quando incontreranno il Barcellona a fine maggio.: cosa è successo? L’ Olimpiacentra un obiettivo storico e soprattutto meritato per quanto fatto vedere nelle 5 gare contro il Bayern Monaco. Anche ieri sera i meneghini hanno dominato gli avversari grazie ad un super Shields che guida i compagni di squadra portando il vantaggio a +17 nele della terza ...

BasketUniverso : Ettore Messina dopo la vittoria di Gara-5: 'La cosa più importante sarà tornare ai Playoff tra un anno' - Baronpower3 : Milano alle Final Four! Bayern battuto in gara-5 @gazzetta - sportface2016 : Riviviamo la grande impresa dell'#OlimpiaMilano: il VIDEO degli HIGHLIGHTS della vittoria contro il #BayernMunich i… - DanieleRaponi : #EuroLeague #basket #Efes #Istanbul vince la serie 3-2 su #RealMadrid #EfesReal gara 5 88-83 #Barcelona vince la s… - DanieleRaponi : #EuroLeague #basket #OlimpiaMilano #Milano vince la serie 3-2 su #BayernMunich #BayernMunichMilano gara 5 92-89 qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gara playoff

Milano, 4 maggio 2021 " Missione compiuta per l' Armani AX Milano che, non senza patemi finali non previsti fino a pochi minuti dalla fine, piega 92 - 89 il Bayern Monaco in5 deie conquista il pass per le Final Four di Eurolega " dove incontrerà il Barcellona " tornando dopo 29 anni tra le magnifiche quattro d'Europa. Indelebile, sul successo meneghino, il ...Nonostante ciò i biancorossi arrivano al Barbera nelladi ritorno contro i rosa e riescono a ...hanno mai battuto in stagione (a differenza di tutte le altre partecipanti al primo turno...Nella notte della nuova vittoria di Milwaukee sui Nets il duo Booker-Paul trascina Phoenix ad una vittoria più sofferta del previsto contro i Cavaliers. Hardaway e Doncic implacabili, Mavs sul velluto ...Partecipazione ai playoff nel cassetto per l’Hockey Prato Città del Tricolore. Le tre vittorie consecutive, l’ultima ottenuta sabato scorso a Bologna, hanno permesso ai cittadini di ottenere un duplic ...