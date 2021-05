Emery: “I Gunners sono ancora i favoriti. Il 2-1 dell’andata non cambia nulla” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Arsenal, semifinale di ritorno di Europa League: “È un momento molto bello per noi. Abbiamo lavorato tutto l’anno sulla fiducia, sui risultati e sugli obiettivi, e in Europa League abbiamo avuto una stagione decisamente buona finora. Domani affronteremo la partita come abbiamo fatto all’andata. Ripartiamo dagli ultimi 90 minuti. Siamo sul 2-1, ma non cambia nulla. Siamo pronti a qualsiasi cosa accada. Domani vedremo Aubameyang, quindi affronteremo il miglior Arsenal, sia collettivamente che individualmente. Il risultato dell’andata non cambia i miei pensieri iniziali sulla competizione. L’Arsenal è partita come favorita e in questa fase è lo è ancora. Dobbiamo provare a ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Unai, tecnico del Villarreal, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Arsenal, semifinale di ritorno di Europa League: “È un momento molto bello per noi. Abbiamo lavorato tutto l’anno sulla fiducia, sui risultati e sugli obiettivi, e in Europa League abbiamo avuto una stagione decisamente buona finora. Domani affronteremo la partita come abbiamo fatto all’andata. Ripartiamo dagli ultimi 90 minuti. Siamo sul 2-1, ma non. Siamo pronti a qualsiasi cosa accada. Domani vedremo Aubameyang, quindi affronteremo il miglior Arsenal, sia collettivamente che individualmente. Il risultatononi miei pensieri iniziali sulla competizione. L’Arsenal è partita come favorita e in questa fase è lo è. Dobbiamo provare a ...

sportli26181512 : Arsenal-Villarreal, tutto in una notte: Emery assapora la rivincita: Arsenal-Villarreal, tutto in una notte: Emery… - sportli26181512 : Il Villarreal di Albiol vince di misura. Arsenal ko: L'undici di Emery va sul 2-0 grazie alle reti di Trigueros e d… - sportli26181512 : Villarreal-Arsenal, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Impegno difficile per i Gunners, attesi dagli… - sportli26181512 : Arsenal, c’è l’ex Emery verso la finale: Gunners imbattuti contro il Villarreal: Arsenal, c’è l’ex Emery verso la f… -