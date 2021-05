Denise Pipitone | ispezionata la botola misteriosa | terminato il blitz della Scientifica

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Non c’è alcuna ricerca in corso del corpo di, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2014 all’età di 4 anni. E’ quanto spiega l’agenzia Ansa citando fonti investigative di Marsala. L’unica ispezione in corso da parte dei carabinieridel comando provinciale di Trapani è nell’abitazione di via Pirandello 55, a Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, l’ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologicopiccola. La perquisizione nell’edificio, disabitato da tempo e di proprietà di una famiglia che vive all’estero, è stata disposta dalla Procura di Marsala “per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili“. In particolare i carabinieri hanno controllato unache si trova ...

, ispezione in casa di Anna Corona/ Si cerca corpo? Procura smentisce ... a Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, l'ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della piccola. La donna è la mamma di Jessica Pulizzi (sorellastra della piccola ...Da Mazara del Vallo le ultime notizie: continua l'ispezione in quella che è stata la casa di Anna Corona. Le ultime notizie su Denise Pipitone ...I carabinieri tornano a distanza di anni nella ex casa di Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, padre naturale di Denise Pipitone. Un' ispezione richiesta ...