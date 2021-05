Dayane Mello e Mario Balotelli sorpresi insieme. Lui: “Non rompete con…” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mario Balotelli dopo essere stato sorpreso con Dayane Mello: “Non rompete con storie fasulle” Dopo le varie indiscrezioni circolate sul web sul loro presunto ritorno di fiamma, Dayane Mello e Mario Balotelli sono stati sorpresi insieme. Le foto che ritraggono il calciatore e la modella brasiliana sono state pubblicate sulle pagine del settimanale Chi in edicola dal 5 maggio 2021. Mario Balotelli probabilmente stufo di continuare a leggere notizie non vere ha replicato sui social, precisamente tramite un post condiviso tra le stories del proprio profilo Instagram. Le parole scritte dal calciatore sono state: “Non rompete con le vostre storie fasulle”. ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021)dopo essere stato sorpreso con: “Noncon storie fasulle” Dopo le varie indiscrezioni circolate sul web sul loro presunto ritorno di fiamma,sono stati. Le foto che ritraggono il calciatore e la modella brasiliana sono state pubblicate sulle pagine del settimanale Chi in edicola dal 5 maggio 2021.probabilmente stufo di continuare a leggere notizie non vere ha replicato sui social, precisamente tramite un post condiviso tra le stories del proprio profilo Instagram. Le parole scritte dal calciatore sono state: “Noncon le vostre storie fasulle”. ...

