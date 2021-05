Covid: in Lombardia calano contagi e ricoveri, 32 decessi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con 50.251 tamponi effettuati, sono 1.557 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività ancora in calo al 3% (ieri 3.4%). Diminuiscono i posti letto occupati sia in terapia intensiva ( - 6,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con 50.251 tamponi effettuati, sono 1.557 i nuovi positivi in, con il tasso di positività ancora in calo al 3% (ieri 3.4%). Diminuiscono i posti letto occupati sia in terapia intensiva ( - 6,...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effe… - il_pucciarelli : Fanno i saccenti su Cuba - 11 milioni di abitanti e 640 morti per il covid - e magari vivono e lavorano nella moder… - emergency_ong : #Milano #vaccini: EMERGENCY al fianco del Policlinico di Milano per la #campagnavaccinale con #infermieri e #medici… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid in Lombardia, il bollettino di mercoledì 5 maggio: 32 morti e 1.557 nuovi positivi. 369 casi a Milano - Affaritaliani : Covid, in Lombardia 1.557 nuovi casi Decessi +32, tasso di positività 3% -