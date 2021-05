Cormez | Lobotka operato alle tonsille

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ieri il centrocampista del Napoli,, è stato. Aveva avuto un problema già a marzo, per cui gli era stato praticato un drenaggio, ma non è bastato, scrive il Corriere del Mezzogiorno. “I tormenti, invece, continuano perche ieri si èalla clinica Ruesch. Il drenaggio di ascesso tonsillare realizzato lo scorso 20 marzo non è bastato per arrivare a fine campionato, al primo freddo è tornata l’infezione e, quindi, si è optato per anticipare l’intervento in modo da evitare problemi in vista degli Europei”. L'articolo ilNapolista.