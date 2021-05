Chanel n° 5 non è solo un profumo, è una storia di spie e intrighi nazisti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Oggi 5 maggio, giorno nel quale dovremmo festeggiare il grande inventore di tutte le rappresentazioni celebrative possibili e di ogni moda come la conosciamo oggi, e cioè Napoleone Bonaparte di cui ricorre il bicentenario della morte, eccoci invece a celebrare l’altro grande e simbolico 5 della storia del lusso francese, e cioè il profumo Chanel numero 5. Arriviamo buoni ultimi, cioè dopo che il solco della narrazione è stato tracciato da uno storytelling in cui si sono scritte e raccontate cose del tutto prive di senso, per esempio che ogni annata del profumo sarebbe diversa a causa dei diversi raccolti di rose, gelsomino e tuberosa, quando chiunque sa, o dovrebbe sapere, che per una legge europea del 2009, successivamente più volte modificata, la percentuale di essenze naturali nei profumi è talmente bassa da ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Oggi 5 maggio, giorno nel quale dovremmo festeggiare il grande inventore di tutte le rappresentazioni celebrative possibili e di ogni moda come la conosciamo oggi, e cioè Napoleone Bonaparte di cui ricorre il bicentenario della morte, eccoci invece a celebrare l’altro grande e simbolico 5 delladel lusso francese, e cioè ilnumero 5. Arriviamo buoni ultimi, cioè dopo che il solco della narrazione è stato tracciato da uno storytelling in cui si sono scritte e raccontate cose del tutto prive di senso, per esempio che ogni annata delsarebbe diversa a causa dei diversi raccolti di rose, gelsomino e tuberosa, quando chiunque sa, o dovrebbe sapere, che per una legge europea del 2009, successivamente più volte modificata, la percentuale di essenze naturali nei profumi è talmente bassa da ...

