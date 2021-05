Caso Fedez, Di Mare in Vigilanza Rai attacca: “Telefonata montata. Complotto? Magari era un calcolo dell’artista per avere più consenso e like” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La Telefonata viene montata spostando domande e risposte e tagliata, così diventa un’altra cosa, con un tono e un significato completamente diversi”. Il direttore di Rai3 Franco Di Mare in audizione in commissione di Vigilanza Rai attacca così il rapper milanese Fedez, dopo il “Caso” del Concertone del primo maggio a Roma. Il video della Telefonata tra il rapper e l’organizzazione dell’evento, alla quale partecipa anche la vicedirettrice di Rai3, Ilaria Capitani, pubblicato da Fedez, secondo Di Mare “non è neanche un riassunto, è una manipolazione”. “Vorrei anche concedergli l’idea di una buonafede, ma non vedo quale potesse essere, visto che il giorno dopo lui accusa la Rai, dice che la colpa è della Rai”, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Lavienespostando domande e risposte e tagliata, così diventa un’altra cosa, con un tono e un significato completamente diversi”. Il direttore di Rai3 Franco Diin audizione in commissione diRaicosì il rapper milanese, dopo il “” del Concertone del primo maggio a Roma. Il video dellatra il rapper e l’organizzazione dell’evento, alla quale partecipa anche la vicedirettrice di Rai3, Ilaria Capitani, pubblicato da, secondo Di“non è neanche un riassunto, è una manipolazione”. “Vorrei anche concedergli l’idea di una buonafede, ma non vedo quale potesse essere, visto che il giorno dopo lui accusa la Rai, dice che la colpa è della Rai”, ...

