Batman, Superman e Flash: J.J. Abrams avrà 500 milioni per rifondare il DCEU – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con fondi pari a ben 500 milioni di dollari, J.J. Abrams avrà il compito di rifondare il DCEU e realizzare reboot di Batman, Superman e Flash, ma non solo.. J.J. Abrams ha ricevuto nel 2019 la bellezza di 500 milioni di dollari per occuparsi del DCEU, il DC Extended Universe, e dei suoi celebri personaggi, che saranno più o meno tutti protagonisti di un reboot. È dunque ufficiale: la visione narrata in Zack Snyder’s Justice League è giunta alla fine e sarà appunto Abrams a plasmare il futuro di eroi come Batman, Superman e Flash. Stando a un resoconto dell’Hollywood … Notizie giochiRead More L'articolo Batman, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con fondi pari a ben 500di dollari, J.J.il compito diile realizzare reboot di, ma non solo.. J.J.ha ricevuto nel 2019 la bellezza di 500di dollari per occuparsi del, il DC Extended Universe, e dei suoi celebri personaggi, che saranno più o meno tutti protagonisti di un reboot. È dunque ufficiale: la visione narrata in Zack Snyder’s Justice League è giunta alla fine e sarà appuntoa plasmare il futuro di eroi come. Stando a un resoconto dell’Hollywood … Notizie giochiRead More L'articolo, ...

ReErthu : Potrebbe venire Ho una storia Fantasy con un eroe ho una cosa tipo i Simpson tipo Trash con praticamente 5 personag… - natasharcg : tra i batman ho preferito quelli di nolan per ovvie ragioni di superman ho apprezzato solo l'attore - VincenzoNamor85 : RT @lordgirsa: A #VistoIeri si commenta la versione di Justice League realizzata da Zack Snyder #ZackSnydersJusticeLeague #JossWhedon #Jus… - lordgirsa : A #VistoIeri si commenta la versione di Justice League realizzata da Zack Snyder #ZackSnydersJusticeLeague… - Lassa_fa : @OfficialASRoma se viene - a parte il piacere - minimo gli avrete promesso batman e superman in trio co cicciolina… -

Ultime Notizie dalla rete : Batman Superman Il nuovo Superman di colore al cinema: ecco i registi in corsa ... più in linea con ciò che è stato fatto con Joker e prossimamente con The Batman. J. J. Abrams produrrà il nuovo Superman tramite la sua Bad Robot ma non dovrebbe essere in corsa per la regia. Tra i ...

Nuovo film Superman: Warner alla ricerca di un regista ...che Coates sta realizzando una versione di Kal - El sulla scia dei fumetti originali di Superman, ... Con l'inclusione di personaggi quali Supergirl ( Sasha Calle ) e il Batman di Michael Keaton , una ...

HBO Max celebra la storia di Superman, Wonder Woman e Batman con il trailer dedicato alla "trilogia" di Snyder Comics Universe Batman, Superman e Flash: J.J. Abrams avrà 500 milioni per rifondare il DCEU Con fondi pari a ben 500 milioni di dollari, J.J. Abrams avrà il compito di rifondare il DCEU e realizzare reboot di Batman, Superman e Flash, ma non solo.. J.J. Abrams ha ricevuto nel 2019 la ...

Superman: la Warner cerca un attore e un regista di colore Mentre promuoveva il suo film su Amazon Prime Senza Rimorso di Tom Clancy alla fine di aprile, Michael B. Jordan ha commentato le voci secondo cui avrebbe potuto essere “Superman” nel nuovo film della ...

... più in linea con ciò che è stato fatto con Joker e prossimamente con The. J. J. Abrams produrrà il nuovotramite la sua Bad Robot ma non dovrebbe essere in corsa per la regia. Tra i ......che Coates sta realizzando una versione di Kal - El sulla scia dei fumetti originali di, ... Con l'inclusione di personaggi quali Supergirl ( Sasha Calle ) e ildi Michael Keaton , una ...Con fondi pari a ben 500 milioni di dollari, J.J. Abrams avrà il compito di rifondare il DCEU e realizzare reboot di Batman, Superman e Flash, ma non solo.. J.J. Abrams ha ricevuto nel 2019 la ...Mentre promuoveva il suo film su Amazon Prime Senza Rimorso di Tom Clancy alla fine di aprile, Michael B. Jordan ha commentato le voci secondo cui avrebbe potuto essere “Superman” nel nuovo film della ...