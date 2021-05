Alessandro Zan smonta la bufala di Fedez denunciato se passa la sua legge (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il discorso di Fedez sul palco del primo maggio i suoi detrattori hanno utilizzato una argomentazione che fa leva sulla fake news che con il DdL Zan verrà punito chi non è d’accordo su alcuni temi come ad esempio la maternità surrogata. Ora è lo stesso Alessandro Zan a ribadire che è una grandissima bufala. Era stato il Codacons l’ultimo, dopo innumerevoli interventi dello stesso tono sui social, a dire che “se il Ddl Zan diventerà legge, il primo soggetto ad essere denunciato in base alle nuove disposizioni normative sarà proprio Fedez”. L’associazione dei consumatori ricordando di sostenere “pienamente il disegno di legge contro le discriminazioni di genere”, ricordava “la carrellata di canzoni dal contenuto omofobo pubblicate da Fedez negli ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il discorso disul palco del primo maggio i suoi detrattori hanno utilizzato una argomentazione che fa leva sulla fake news che con il DdL Zan verrà punito chi non è d’accordo su alcuni temi come ad esempio la maternità surrogata. Ora è lo stessoZan a ribadire che è una grandissima. Era stato il Codacons l’ultimo, dopo innumerevoli interventi dello stesso tono sui social, a dire che “se il Ddl Zan diventerà, il primo soggetto ad esserein base alle nuove disposizioni normative sarà proprio”. L’associazione dei consumatori ricordando di sostenere “pienamente il disegno dicontro le discriminazioni di genere”, ricordava “la carrellata di canzoni dal contenuto omofobo pubblicate danegli ...

