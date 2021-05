WTA Saint-Malo 2021, Jasmine Paolini batte Elsa Jacquemot in tre set e va agli ottavi (Di martedì 4 maggio 2021) Il torneo denominato L’Open 35 de Saint-Malo 2021, di categoria WTA 125, che si sta giocando sulla terra battuta outdoor di Saint-Malo, in Francia, ha visto, tra i dieci incontri odierni dei sedicesimi, la vittoria di Jasmine Paolini sulla francese Elsa Jacquemot per 7-5 5-7 6-2 in due ore e tredici minuti. agli ottavi di finale per l’azzurra ci sarà la sfida con la serba Nina Stojanovic, testa di serie numero 7 del tabellone. Nel primo set c’è uno scambio di break tra secondo e terzo game, poi l’azzurra è costretta ad annullare, tra quinto e settimo game, ben cinque palle break all’avversaria. Si segue l’andamento dei servizi fino al 6-5 per l’azzurra, poi quando la transalpina serve nuovamente per ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Il torneo denominato L’Open 35 de, di categoria WTA 125, che si sta giocando sulla terra battuta outdoor di, in Francia, ha visto, tra i dieci incontri odierni dei sedicesimi, la vittoria disulla franceseper 7-5 5-7 6-2 in due ore e tredici minuti.di finale per l’azzurra ci sarà la sfida con la serba Nina Stojanovic, testa di serie numero 7 del tabellone. Nel primo set c’è uno scambio di break tra secondo e terzo game, poi l’azzurra è costretta ad annullare, tra quinto e settimo game, ben cinque palle break all’avversaria. Si segue l’andamento dei servizi fino al 6-5 per l’azzurra, poi quando la transalpina serve nuovamente per ...

