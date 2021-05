WTA Madrid 2021 | Elise Mertens elimina Simona Halep Sabalenka avanza | ultimo quarto Pavlyuchenkova-Muchova

Leggi su oasport

(Di martedì 4 maggio 2021) Si completa il quadro degli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone del torneo WTA di, in una giornata contrassegnata dai colpi di scena. Il più grande è quello in apertura, conche si fa sorprendere dalla belga. In un match di livello molto alto e lungo due ore e mezza, la numero 13 del tabellone è stata più brillante nei momenti decisivi della partita, mentre la rumena, due volte campionessa nella capitale spagnola, è stata penalizzata dai 48 errori non forzati nell’arco dei tre set. Per laai quarti di finale c’è una vecchia conoscenza, quell’Arynaspesso sua compagna di doppio nel recente passato con cui ha sollevato due trofei dello Slam, tra cui l’Australian Open. La bielorussa ...