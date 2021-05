Violenza sessuale e lesioni, custodia cautelare per 31enne (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, dopo una complessa e delicata attivita’ di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ad arrestare un 31enne di nazionalita’ afgana, in Italia senza fissa dimora e di trattenerlo in carcere in regime di custodia cautelare per Violenza sessuale, lesioni e furto. La vicenda trae origine da gravi fatti di Violenza sessuale continuata ed aggravata, commessi tra il 24 gennaio e il 4 febbraio scorso nei confronti di una ragazza di 18 anni e della sua amica di 15 anni all’interno di un B&B in zona Esquilino. Nella giornata del 5 febbraio gli agenti acquisivano un referto medico di pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni e ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, dopo una complessa e delicata attivita’ di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ad arrestare undi nazionalita’ afgana, in Italia senza fissa dimora e di trattenerlo in carcere in regime dipere furto. La vicenda trae origine da gravi fatti dicontinuata ed aggravata, commessi tra il 24 gennaio e il 4 febbraio scorso nei confronti di una ragazza di 18 anni e della sua amica di 15 anni all’interno di un B&B in zona Esquilino. Nella giornata del 5 febbraio gli agenti acquisivano un referto medico di pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni e ...

