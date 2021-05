(Di martedì 4 maggio 2021)04. L’estrazione di04/05/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.04...

italiaserait : Vinci Casa martedì 04 maggio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - BackWaldo : @eva_vinci @missylasissi @soloamarena @JayAndGes @PINNA99_ Eva vs play? Smetto di giocare ai videogame a vita se pe… - Z1C4RUS : @possodirti Sei il Piromane ??. Ogni notte, puoi cospargere una casa di kerosene o bruciare tutte le case cosparse e… - VergatoAndrea : LE NIGERIANE NELLE 'PERSONE' DI ANTONIA ARCHER EHIS OSIFU QUEEN THOMSON SARAH IBOSOMUWA STEPHANIE IBOSOMUWA SONO TR… - criz_bi : Poi un giorno vi racconterò di quello che ogni mattina ci informa non richiesto che vincerà al Gratta e vinci ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Vinci Casa

Il Corriere della Città

...secondo uno schema fisso che prevedeva la ricezione dell'ordine davanti alla porta di, l'... Arresti domiciliari, invece, per Marzia Agliolo Quartalaro, 39 anni; Veronica, 35 anni; Concetta ...3 , i milioni sequestrati, proprio come quelli portati via al presunto truffatore dei Gratta&. Stando alle indagini, l'organizzazione soltanto nel biennio 2016 - 2017, portò aben 370.000 ...La combinazione vincente (3, 11, 17, 20, 21) è stata indovinata da un fortunato giocatore di Anzio, in provincia di Roma.La fortuna arriva sul litorale romano, nell'estrazione di lunedì 3 maggio è stata vinta una casa + 200.000 euro ad Anzio, grazie a una vincita al gioco VinciCasa. "Sono già 159 i vincitori in tutto il ...