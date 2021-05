UFFICIALE Euro 2020 | lista dei convocati allargata a 26

(Di martedì 4 maggio 2021) La UEFA ha ufficializzato l’allargamento delladeia 26 calciatori per ogni Nazionale perIl Comitato Esecutivo della UEFA ha approvato regole speciali per. Su tutte, l’aumento delle liste da 23 a 26 giocatori, come aveva proposto lo stesso Mancini. 23 rimane comunque il numero previsto per idi ogni singola gara, portieri inclusi. Una volta presentata ladi giocatori il primo giugno 2021, la normativa vigente consente sostituzioni illimitate sullain caso di grave infortunio o malattia prima della prima partita, a condizione che le sostituzioni siano certificate dal punto di vista medico. Il nuovo regolamento prevede inoltre la sostituzione dei portieri prima di ogni partita ...

Ora è ufficiale: il prossimo Europeo, che prenderà il via l'11 giugno, prevederà liste allargate a 26 giocatori. Le squadre che prenderanno parte ad Euro 2020 dovranno comunicare la lista dei convocati.