Trapani, bando per la società deserto. Il sindaco: "Nessuno vuole rilanciare il calcio in città" (Di martedì 4 maggio 2021) Non mi arrendo all'idea che il Trapani calcio non possa avere un futuro.Queste le dichiarazioni del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, intervenuto a margine del bando pubblicato per la giornata odierna e al quale non sono state presentate offerte per l'acquisizione della società granata. Una vera e propria delusione per il primo cittadino granata, che considerate tutte le circostanze del caso ha deciso di riprogrammare il bando per il prossimo 11 maggio. Nessun offerente si sarebbe infatti attivato per il rilancio del Trapani calcio, in seguito al fallimento che ha portato il club granata a rinunciare alla partecipazione del campionato di Serie C.Un'altra settimana di attesa, dunque, per capire il futuro del calcio

