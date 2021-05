Strage e paura per il Covid in India: i poveri sono i più a rischio e Bergamo li aiuta (Di martedì 4 maggio 2021) “La situazione qui in India è disastrosa e c’è tanta paura. Ho troppi amici che hanno il Covid o sono già morti. Abbiamo vissuto un vero e proprio lockdown solo di qualche mese nella primavera del 2020, ma poi i negozi hanno riaperto, così come le attività lavorative e la gente ha ricominciato a spostarsi”. Inizia così il racconto di Rakhi Banerjee a Bergamonews: è in collegamento da Calcutta, sfinita dalle centinaia di chiamate e messaggi giornalieri che le comunicano l’ennesimo caso positivo o persona cara colpita dal virus. Lei è la referente della base operativa nella capitale del Bengala Occidentale della Onlus di Scanzorosciate Missione Calcutta. Tra l’India e Bergamo, infatti, c’è un filo rosso sottile che dura ormai da 29 anni. Si chiama Missione Calcutta ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 maggio 2021) “La situazione qui inè disastrosa e c’è tanta. Ho troppi amici che hanno ilgià morti. Abbiamo vissuto un vero e proprio lockdown solo di qualche mese nella primavera del 2020, ma poi i negozi hanno riaperto, così come le attività lavorative e la gente ha ricominciato a spostarsi”. Inizia così il racconto di Rakhi Banerjee anews: è in collegamento da Calcutta, sfinita dalle centinaia di chiamate e messaggi giornalieri che le comunicano l’ennesimo caso positivo o persona cara colpita dal virus. Lei è la referente della base operativa nella capitale del Bengala Occidentale della Onlus di Scanzorosciate Missione Calcutta. Tra l’, infatti, c’è un filo rosso sottile che dura ormai da 29 anni. Si chiama Missione Calcutta ...

