Starship da buca ma SpaceX piazza altri 60 Starlink in orbita (Di mercoledì 5 maggio 2021) La SpaceX ha eseguito il 26esimo lancio per la propria costellazione di satelliti Starlink. Ed il primo stadio utilizzato ha compiuto il suo nono volo e rientro sulla Terra. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 5 maggio 2021) Laha eseguito il 26esimo lancio per la propria costellazione di satelliti. Ed il primo stadio utilizzato ha compiuto il suo nono volo e rientro sulla Terra.

