Star Wars: The Bad Batch, recensione dei primi episodi: ritornata, la guerra dei Cloni è (Di martedì 4 maggio 2021) La recensione dei primi due episodi di Star Wars: The Bad Batch, nuova serie animata di Lucasfilm disponibile su Disney+. Con la recensione di Star Wars: The Bad Batch (o meglio, dei primi due episodi) si torna nel settore animato della galassia lontana lontana, a esattamente un anno di distanza dall'ultima volta che l'avevamo visitato: era infatti il 4 maggio 2020 che, in occasione del famoso Star Wars Day, la Lucasfilm e Disney+ misero a disposizione il gran finale della serie sulle guerre dei Cloni, una conclusione spettacolare che sembrava voler mettere la parola "fine" su tutta un'era della produzione dello studio, inaugurata nel ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 maggio 2021) Ladeiduedi: The Bad, nuova serie animata di Lucasfilm disponibile su Disney+. Con ladi: The Bad(o meglio, deidue) si torna nel settore animato della galassia lontana lontana, a esattamente un anno di distanza dall'ultima volta che l'avevamo visitato: era infatti il 4 maggio 2020 che, in occasione del famosoDay, la Lucasfilm e Disney+ misero a disposizione il gran finale della serie sulle guerre dei, una conclusione spettacolare che sembrava voler mettere la parola "fine" su tutta un'era della produzione dello studio, inaugurata nel ...

_LuigiJMC : Buon star wars day a tutti e grazie ancora a papà Lucas che nel 1977 partorì la più bella saga mai esistita ?? #MayThe4th - corcordiumss : buongiorno. buon star wars day. dopo quasi due anni devo ancora vedere the rise of skywalker. - Eli5Cullen : RT @_diana87: #TheBadBatch #StarWarsTheBadBatch, la serie perfetta per lo #StarWarsDay 2021 e per gli orfani di #TheMandalorian https://t.c… - _diana87 : #TheBadBatch #StarWarsTheBadBatch, la serie perfetta per lo #StarWarsDay 2021 e per gli orfani di #TheMandalorian - infoitcultura : Domani è lo Star Wars Day, come celebrarlo al meglio -