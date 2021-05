Scuola, Bianchi: “Tra 10 anni 1,4 milioni di studenti in meno” (Di martedì 4 maggio 2021) “Il Mef ci ha riconosciuto gli organici del passato e ha dato qualcosa in più. Nei prossimi 10 anni avremo 1 milione e 400 mila ragazzi in meno, avremmo quindi dovuto avere tanti insegnanti in meno. Abbiamo bisogno di prof per avere classi più piccole e aumentare il tempo a Scuola. Dobbiamo uscire dalla meccanica lineare tot docenti-tot studenti. Abbiamo bisogno anche di più dirigenti. I dirigenti hanno una funzione fondamentale, non abbiamo dato il giusto peso alla gravosità degli impegni che hanno avuto, va e andrà riconosciuto di più nel confronto contrattuale”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in audizione in commissioni cultura congiunte. “Il ministero così come è oggi, non è più in grado di organizzare la specificità e la complessità dei compiti. Stiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) “Il Mef ci ha riconosciuto gli organici del passato e ha dato qualcosa in più. Nei prossimi 10avremo 1 milione e 400 mila ragazzi in, avremmo quindi dovuto avere tanti insegnanti in. Abbiamo bisogno di prof per avere classi più piccole e aumentare il tempo a. Dobbiamo uscire dalla meccanica lineare tot docenti-tot. Abbiamo bisogno anche di più dirigenti. I dirigenti hanno una funzione fondamentale, non abbiamo dato il giusto peso alla gravosità degli impegni che hanno avuto, va e andrà riconosciuto di più nel confronto contrattuale”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizioin audizione in commissioni cultura congiunte. “Il ministero così come è oggi, non è più in grado di organizzare la specificità e la complessità dei compiti. Stiamo ...

