Palermo: una ragazza di 23 anni è morta in un incidente stradale

Palermo, incidente: una ragazza ha perso la vita e l'amica è gravissima. Questo è il tragico scenario. Un minivan adibito al trasporto passeggeri, uno scooter Yamaha Majesty 400 e una Fiat Panda si sono scontrati. I tre veicoli percorrevano il sottopasso all'altezza di piazza Einstein in direzione Villabate. La vicenda a Palermo: Il suo nome è Chiara Ziani, era in macchina insieme ad un'altra ragazza che adesso lotta fra la vita e la morte, dopo essere stata rianimata per strada, in quel tratto dove era stata sbalzata, a qualche metro dal luogo del terribile impatto. Una ragazza aveva soltanto 23 anni. Chiara è morta lunedì sera in un gravissimo incidente stradale avvenuto in viale Regione Siciliana a Palermo.

