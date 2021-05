PA: da smart working a concorsi, le novità (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – “Sogno una Pubblica amministrazione che stia dalla parte di 60 milioni di italiani, sogno uno Stato che prenda per mano i cittadini e gli imprenditori, che non li vessi, che risponda alle loro richieste e ai loro bisogni. Sogno di tornare a vedere i volti della Repubblica, come li ha chiamati il Presidente Mattarella, finalmente sorridenti: medici, insegnanti, forze dell’ordine, impiegati”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo all’evento online “Il cambiamento della PA” promosso dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università Bocconi. “Si può realizzare? Io sono convinto di sì”, ha detto. “C’è l’Europa che ha prodotto il Next Generation Eu, c’è il Piano nazionale di ripresa e resilienza, c’è un Presidente del Consiglio come Mario Draghi, che ha messo la sua enorme credibilità a disposizione di tutti. Questa ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – “Sogno una Pubblica amministrazione che stia dalla parte di 60 milioni di italiani, sogno uno Stato che prenda per mano i cittadini e gli imprenditori, che non li vessi, che risponda alle loro richieste e ai loro bisogni. Sogno di tornare a vedere i volti della Repubblica, come li ha chiamati il Presidente Mattarella, finalmente sorridenti: medici, insegnanti, forze dell’ordine, impiegati”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo all’evento online “Il cambiamento della PA” promosso dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università Bocconi. “Si può realizzare? Io sono convinto di sì”, ha detto. “C’è l’Europa che ha prodotto il Next Generation Eu, c’è il Piano nazionale di ripresa e resilienza, c’è un Presidente del Consiglio come Mario Draghi, che ha messo la sua enorme credibilità a disposizione di tutti. Questa ...

