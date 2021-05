Osimhen: tre punti di sutura, ma con lo Spezia vuole esserci. Numeri decisivi per il nigeriano (Di martedì 4 maggio 2021) I tre punti di sutura non fermeranno Victor Osimhen. Il nigeriano è uscito per infortunio dalla sfida con il Cagliari ma non vuole assolutamente perdersi la sfida con lo Spezia. Osimhen sui social ha già fatto capire di essere pronto a tornare in campo, per dare il suo contributo al raggiungimento della qualificazione Champions League del Napoli. L’attaccante del Napoli dopo due gravi infortuni (spalla e cranio) ed il Covid 19 sta trovando continuità di rendimento e gol. Osimhen ora ha raggiunto 8 reti in campionato e punta alla doppia cifra. Se Fabbri non gli avesse annullato un gol regolarissimo con il Cagliari sarebbe ad una sola rete di distanza dai 10 gol in campionato. Anche per questo Osimhen ha una voglia matta di tornare in ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 maggio 2021) I tredinon fermeranno Victor. Ilè uscito per infortunio dalla sfida con il Cagliari ma nonassolutamente perdersi la sfida con losui social ha già fatto capire di essere pronto a tornare in campo, per dare il suo contributo al raggiungimento della qualificazione Champions League del Napoli. L’attaccante del Napoli dopo due gravi infortuni (spalla e cranio) ed il Covid 19 sta trovando continuità di rendimento e gol.ora ha raggiunto 8 reti in campionato e punta alla doppia cifra. Se Fabbri non gli avesse annullato un gol regolarissimo con il Cagliari sarebbe ad una sola rete di distanza dai 10 gol in campionato. Anche per questoha una voglia matta di tornare in ...

Gazzetta - Spalletti al Napoli anche senza Champions League: un fattore ha inciso su De Laurentiis ... ad esempio con una difesa a tre, significherebbe cambiare molto la filosofia del calciomercato. Inoltre c'è un calciatore come Victor Osimhen che nel 4 - 2 - 3 - 1 si trova molto a suo agio ed il ...

Il Corsport: mister settanta milioni sta cominciando a griffare la sua stagione, già otto le reti in appena 1539 minuti giocati Tre punti di sutura alla testa per Victor Osimhen dopo lo scontro di gioco che domenica lo ha costretto a uscire. Senza di lui, il Napoli non è stato più lo stesso. Domenica sarà in campo contro lo ...

