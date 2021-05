Milan-Benevento, le urla di Ibrahimovic ai suoi compagni | VIDEO (Di martedì 4 maggio 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha spronato tutti nella partita contro il Benevento: ecco il VIDEO di Gazzetta TV Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 maggio 2021) Zlatan, attaccante del, ha spronato tutti nella partita contro il: ecco ildi Gazzetta TV

duppli : RT @tackleduro: “Se non gioca la sua storia col Milan è finita sabato col Benevento”. Dal sodalizio con @DDDderbyit il #derbydeiMedia ????????… - tackleduro : “Se non gioca la sua storia col Milan è finita sabato col Benevento”. Dal sodalizio con @DDDderbyit il… - Milannews24_com : Milan, con il Benevento un tiro al bersaglio: è il primato stagionale - sportli26181512 : Gazzetta - Rinnovo Donnarumma: Juve alla finestra, ma il Milan ci crede: Prima della gara col Benevento, Donnarumma… - sportli26181512 : Verso Juve-Milan, Tuttosport: 'Romagnoli resta in fervida attesa': Domenica sera, contro la Juventus, potrebbe rifo… -