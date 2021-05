Marotta: «Nessuna rivincita sulla Juve. Deluso da Paratici» (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di festeggiamenti in casa Inter. Tra gli artefici dello scudetto, una delle figure più importanti è sicuramente quella di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri ed ex dirigente della Juventus. Ai microfoni di GR Parlamento, Marotta ha parlato dei rapporti con la sua vecchia società, in particolare con il suo sostituto Fabio Paratici: «Lo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di festeggiamenti in casa Inter. Tra gli artefici dello scudetto, una delle figure più importanti è sicuramente quella di Giuseppe, amministratore delegato dei nerazzurri ed ex dirigente dellantus. Ai microfoni di GR Parlamento,ha parlato dei rapporti con la sua vecchia società, in particolare con il suo sostituto Fabio: «Lo L'articolo

sportli26181512 : #Governance #Notizie Marotta: «Nessuna rivincita sulla Juve. Deluso da Paratici»: Tempo di festeggiamenti in casa I… - CalcioFinanza : #Marotta sullo scudetto dell'#Inter: «Nessuna rivincita sulla #Juve, ma deluso da #Paratici» - cmdotcom : #Marotta: 'Nessuna rivincita con la #Juve, ma #Paratici mi ha deluso. Sarà bello decidere il loro destino il 15 mag… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Marotta a Sportiva: 'Nessuna rivalsa con la Juve, ma in campo si va per vincere. Cessione dei big? Aspettiamo' https://t… - FcInterNewsit : Marotta a Sportiva: 'Nessuna rivalsa con la Juve, ma in campo si va per vincere. Cessione dei big? Aspettiamo' -