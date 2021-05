LIVE Sinner-Pella 6-2 4-4 in DIRETTA: una posizione guadagnata nel ranking ATP. Il prossimo avversario (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FOGNINI (4° MATCH DALLE 11.00) JANNIK Sinner GUADAGNA UNA posizione IN CLASSIFICA: LE PROIEZIONI NEL ranking ATP LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Sinner 12.19 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Sinner e Pella e buon proseguimento di giornata. 12.18 Sinner ha messo a segno 6 ace, Pella solo uno. L’azzurro ha servito davvero bene, perché ha ottenuto ben l’81% di punti con la prima di servizio e il 67% con la seconda. 12.17 L’altoatesino al prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e l’australiano Alexei Popyrin. 12.16 ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-FOGNINI (4° MATCH DALLE 11.00) JANNIKGUADAGNA UNAIN CLASSIFICA: LE PROIEZIONI NELATP LA CRONACA DELLA VITTORIA DI12.19 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match trae buon proseguimento di giornata. 12.18ha messo a segno 6 ace,solo uno. L’azzurro ha servito davvero bene, perché ha ottenuto ben l’81% di punti con la prima di servizio e il 67% con la seconda. 12.17 L’altoatesino alturno incontrerà il vincente della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e l’australiano Alexei Popyrin. 12.16 ...

SSportNetwork : #SuperSportTuesday #Tennis #AtpMadrid Passa il turno senza sudare #Sinner, che vince per ritiro contro #Pella sul p… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Pella 6-2 4-1 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Pella #Masters #Madrid #2021:… - zazoomblog : LIVE Sinner-Pella 5-2 Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro a un passo dal primo set - #Sinner-Pella… - SSportNetwork : #SuperSportTuesday #Tennis #AtpMadrid #Sinner subito avanti 6-2 dopo il #primoset con #Pella! #live - zazoomblog : LIVE Sinner-Pella 2-1 Masters1000 Madrid in DIRETTA: buon inizio dell’azzurro - #Sinner-Pella #Masters1000 #Madrid -